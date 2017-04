Trainer Groenendijk ziet draagvlak voor langer verblijf bij ADO

"Het klikt goed met de staf en ik heb het hier goed naar mijn zin'', reageerde de coach bij Fox Sports op vragen over komend seizoen.

Groenendijk nam in februari het stokje over van de ontslagen Zeljko Petrovic en zette met ADO een ijzersterke reeks neer. De roep om een langer verblijf in Den Haag is daarvan het logische gevolg.

"Of ik volgend seizoen nog trainer bij ADO ben, is niet bekend. We hebben toen ik kwam drie maanden afgesproken. Na het seizoen gaan we van beide kanten evalueren. Dankzij de handhaving is er in ieder geval draagvlak voor."

Financiën

Het is volgens Groenendijk wel afwachten hoe de financiële situatie rond de club zich ontwikkelt. "De club heeft de perikelen bij me weggehouden en zorgde er zo voor dat ik prettig kon werken."

Onder de 52-jarige oefenmeester, die kwam toen de club zestiende stond, boekten de Hagenaars fraaie resultaten. Van de laatste acht duels werd er maar één verloren en uit de laatste vijf wedstrijden behaalde de ploeg liefst dertien punten.

Groenendijk gaf aan dat de handhaving hem trots maakte. "Wie had tien weken geleden gedacht dat we twee wedstrijden voor het einde al veilig zouden zijn? Ik ben blij voor iedereen bij de club, vooral voor de spelers."

"Degenen die sinds mijn komst met teleurstelling moesten omgaan, hebben het als kerels gedragen. Er is geen wanklank gevallen."

ADO won zondag in Rotterdam met 0-1 dankzij een fraaie uithaal van Abdenasser El Khayati. Met 35 punten uit 32 wedstrijden kan ADO cijfermatig niet meer in gevaar komen.

