'Henk ten Cate beoogde nieuwe bondscoach Nederlands elftal'

De 62-jarige coach staat bovenaan de lijst van Van Breukelen, meldt Jack van Gelder. "Het is voor 99,9 procent zeker dat hij het wordt", zegt de presentator bij Ziggo.

De KNVB is op zoek naar een opvolger van Danny Blind, die eerder dit jaar werd ontslagen na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie.

Ten Cate is momenteel trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar voerde hij zaterdag een gesprek met Van Breukelen, bevestigt Ten Cate zelf aan de Telegraaf.

Uitstekend

Wat hij met Van Breukelen heeft besproken en of hij de enige kandiaat is, wil Ten Cate niet zeggen.

"Behalve dat het een uitstekend gesprek was, in twee sessies van vier uur. Waar? In een hotel. Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ja, ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op."

De coach wordt al een tijdje in verband gebracht met Oranje, mogelijk in combinatie met Ruud Gullit.

Kampioen

Ten Cate kan met Al-Jazira volgende week kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten worden. Daarna is hij in principe beschikbaar om bij Oranje aan de slag te gaan.

Vorige week liet de Duitser Roger Schmidt nog weten dat hij geen trek had in een baan bij de KNVB. Volgens diverse media was de voormalige trainer van onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen voor Van Breukelen eveneens een belangrijke kandidaat.

Ronald Koeman, Frank de Boer, Frank Rijkaard en ook Louis van Gaal zouden evenmin momenteel bij Oranje willen aantreden.

Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat een oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma. Daarna wordt er ook nog geoefend tegen Ivoorkust (4 juni) als voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 9 juni.