Arsenal tegenstander van Chelsea in FA Cup-finale na winst op City

Voor Arsenal is het de twintigste FA Cup-finale in de historie en de derde in vier jaar tijd. Alexis Sanchez was zondag de gevierde man bij de 'Gunners'. Hij scoorde in de eerste helft van de verlenging het winnende doelpunt.

Arsenal kan het bekersucces goed gebruiken. In de Premier League staat de ploeg van Arsène Wenger, die in de Champions League en League Cup vroegtijdig strandde, vooralsnog op de teleurstellende zevende plek.

Chelsea plaatste zich zaterdag al voor de eindstrijd door met 4-2 af te rekenen met Tottenham Hotspur. De finale is op 27 mei, zoals gebruikelijk op Wembley.

Agüero

Manchester City kwam na een doelpuntloze eerste helft in de 62e minuut op voorsprong. Na een mislukte corner van Arsenal pikte Yaya Touré de bal op. Met een geweldige pass stelde hij Sergio Agüero in staat om de score te openen.

De gelijkmaker liet maar tien minuten op zich wachten en kwam op naam Nacho Monreal. De Spaanse verdediger schoot bij de tweede paal raak na een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain.

Manchester City was daarna twee keer dicht bij de beslissing in de reguliere speeltijd. Zowel Touré als Fernandinho had de pech om de lat te raken.

Sanchez

Arsenal kwam met de schrik vrij en sloeg in de verlenging zelf toe. Na een vrije trap kreeg Sanchez de bal met het nodige geluk voor zijn voeten en passeerde van dichtbij doelman Claudio Bravo.

Manchester City drong in de tweede helft van de verlenging nog wel aan, maar kon geen strafschoppenserie meer afdwingen. De winst in 2011 blijft daardoor voorlopig de laatste FA Cup in de prijzenkast van 'The Citizens'.

De club uit Manchester voerde in de verlenging nog wel een historische wissel door, met het vervangen van Raheem Sterling voor Kelechi Iheanacho. Dat was namelijk de vierde wissel in de wedstrijd.

In verlenging van de FA Cup is het sinds dit seizoen vanaf de kwartfinale toegestaan om een vierde wissel toe te passen. Het gaat om een testperiode die geldt voor twee jaar.

Liverpool

Liverpool kwam zondag in actie in competitieverband en leed thuis tegen Crystal Palace een pijnlijke nederlaag. Op Anfield werd het verrassend 1-2.

Philippe Coutinho zette Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, nog wel op voorsprong. De Braziliaan scoorde in de 24e minuut uit een vrije trap.

Daarna eiste Christian Benteke de hoofdrol voor zich op. De Belg scoorde in de 42e en de 74e minuut en velde daarmee het vonnis over de club waar hij vorig jaar nog onder contract stond.

Liverpool blijft steken op de derde plaats in de Premier League, met 66 punten uit 34 wedstrijden. Chelsea (75) en Tottenham Hotspur (71), die twee wedstrijden minder hebben gespeeld, zijn uit het zicht verdwenen.

Crystal Palace lijkt door de overwinning zo goed als zeker van lijfsbehoud. De ploeg staat nu zeven punten boven de streep op de twaalfde plaats.

Manchester United

Manchester United boekte een simpele 0-2 uitzege bij Burnley. De club van José Mourinho houdt daardoor kans om zich te plaatsen voor de (voorronde van de) Champions League. Met 63 punten uit 32 wedstrijden staat de ploeg vijfde, één puntje achter stadgenoot Manchester City.

United had donderdag een verlenging nodig om ten koste van Anderlecht de halve finale van de Europa League te halen. Ondanks die extra inspanning, hing puntenverlies uit bij nummer veertien Burnley geen moment in de lucht.

Martial opende na 21 minuten de score. De Fransman tikte de bal van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Ander Herrera.

Nog voor rust zette Rooney de eindstand op het scorebord. Hij frommelde de bal in het doel nadat Martial nog op keeper Tom Heaton was gestuit.

Blind speelde bij United de hele wedstrijd mee. Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Ibrahimovic

Zlatan brahimovic is er voorlopig niet bij. Hij liep afgelopen donderdag tegen Anderlecht een zware knieblessure op. Volgens Britse media ligt de Zweedse aanvalsleider er tot eind van dit jaar uit. Hij zou op korte termijn in de Verenigde Staten een operatie ondergaan.

De bovenste drie ploegen in de Premier League plaatsen zich direct voor de Champions League, de nummer vier krijgt een ticket voor de voorronde. United kan ook nog plaatsing voor het kampioenenbal afdwingen als het de Europa League wint.

