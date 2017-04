Maaskant trots op Go Ahead ondanks nederlaag tegen FC Groningen

"Ik heb een ploeg gezien waar ik trots op ben", zegt Maaskant na afloop voor de camera van FOX Sports.

Tegen Groningen kwam Go Ahead tot twee keer toe terug van een achterstand. Door een doelpunt van Mimoun Mahi in de blessuretijd gingen de Deventenaren alsnog onderuit.

"In een moeilijke periode hebben we weer kracht getoond. We zijn blijven gaan", vervolgde de coach van Go Ahead. "Dat is knap voor spelers die met één been in de Jupiler League staan."

Degradatie

Door de nederlaag wordt het voor Go Ahead vrijwel onmogelijk om degradatie nog te ontlopen. De hekkensluiter heeft vijf punten achterstand op nummer zeventien NEC en nummer zestien Sparta Rotterdam, dat zondag nog thuis tegen ADO Den Haag speelt.

"We moesten winnen, aan een gelijkspel hadden we niets", aldus Maaskant. "Dat is niet gelukt. Het zal nu heel moeilijk worden.

Go Ahead moet in de volgende speelronde op bezoek bij Ajax. Alleen bij een uitzege op de Amsterdammers degradeert de ploeg uit Overijssel niet uit de Eredivisie.

"Iedereen kan rekenen, maar zolang het mathematisch nog kan, blijven wij ervoor gaan. We zijn ook realistisch", besloot de trainer die in maart de ontslagen Hans de Koning opvolgde.

