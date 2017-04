Bertens is na zege in Fed Cup blij met rust die ze had op de baan

"Ik voelde me eigenlijk machtig", zei Bertens na haar overwinning tegen de KNLTB. "Het was lekker om weer op gravel te spelen."

"Het voelt vertrouwd en ik voel me rustiger op de baan", vervolgde ze. "Het voelt eigenlijk alsof ik mijn oude gravelspel weer oppak."

Daarmee doelde Bertens op haar spel van vorig seizoen op Roland Garros. Op het gravel in Parijs haalde ze verrassend de halve finales.

Rust

Tegen Sramkova kwam Bertens in de tweede set met 0-3 achter, maar ze raakte niet in paniek. "Ik was heel blij met de rust die ik had", aldus de nummer twintig van de wereld.

"Je kan ook in paniek raken aan het begin van de eerste en tweede set, maar ik bleef rustig waardoor ik de stand nog kon omdraaien."

Nederland en Slowakije staan na de eerste twee partijen in het enkelspel op 1-1 in de play-offs voor een plek in de wereldgroep in de Fed Cup.

Bertens verwacht dat het nog een lastig karwei zal worden om Slowakije te bereiken. "Het wordt heel zwaar. Er kan nog van alles gebeuren, maar we gaan snel een goed plan maken voor morgen."