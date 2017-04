Cocu denkt dat Ajax weinig last heeft van vermoeidheid tegen PSV

''Mijn ervaring is dat je daar na een succesbeleving veel minder last van hebt", aldus de PSV-trainer vrijdag op een persconferentie. "Uitschakeling had een groter effect gehad op Ajax."

De ploeg van trainer Peter Bosz wist tegen Schalke na verlenging een plek in de halve finales van de Europa League veilig te stellen.

Cocu hoopt dat zijn ploeg zondag eindelijk eens een topwedstrijd wint. PSV verloor dit seizoen beide competitiewedstrijden tegen koploper Feyenoord, en de eerdere confrontatie met Ajax in de Arena eindigde onbeslist. In de groepsfase van de Champions League wist PSV dit seizoen ook geen wedstrijd te winnen.

"Of je nu om de titel speelt of niet. Gezien de prestige wil je dit soort wedstrijden winnen. Altijd", zei Cocu.

PSV staat na het teleurstellende puntenverlies bij ADO Den Haag (1-1) van vorige week zes punten achter op nummer twee Ajax. Met nog drie wedstrijden te gaan, lijkt meer dan de derde plek er niet in te zitten voor de uittredend landskampioen.

"Het teleurstellende gevoel overheerst bij staf, spelers en fans. Dat kunnen we niet wegnemen. Met een zege op Ajax kunnen we het hopelijk wel verminderen."

Willems

Het is nog onduidelijk of Jetro Willems inzetbaar is bij PSV tegen Ajax. De linkerverdediger ontbrak tegen ADO vanwege hamstringklachten, en vrijdag was nog onzeker of hij daarvan op tijd hersteld is om zondag deel uit te maken van de selectie van de Eindhovenaren.

Jorrit Hendrix is in ieder geval niet inzetbaar. Vorige week liep de middenvelder tijdens de training een verrekte enkelband op. De wedstrijd tegen Ajax komt te vroeg voor Hendrix. Reservedoelman Remko Pasveer is ook nog niet fit.

De wedstrijd tussen PSV en Ajax begin zondag om 16.45 uur in Eindhoven en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

