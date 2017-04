Judoka's De Wit en Van Dijke bereiken halve finales op EK

Sam van 't Westende, Sanne Vermeer en Natascha Ausma, de drie andere Nederlandse judoka's die vrijdag in actie kwamen, werden voor de kwartfinales uitgeschakeld.

In de klasse tot 81 kilogram rekende De Wit eerst af met de Italiaan Antonio Esposito (ippon) en daarna met de Armeen Andranik Tsjaparjan (ook ippon). In de kwartfinales was de 21-jarige Heemskerker vervolgens met ippon te sterk voor de Kroaat Dominik Druzeta.

Van Dijke hoefde in de klasse tot 70 kilogram bij de vrouwen een partij minder te judoën om de halve eindstrijd te halen. De Nederlandse judoka won vrijdag in de kwartfinale in de golden score met waza-ari van Szabina Gercsak uit Hongarije. Een ronde eerder was ze de Oostenrijkse Michaela Polleres met ippon de baas.

De halve finales zijn later op vrijdag.