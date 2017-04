Debutante Van Dijke verrast met goud op EK judo in Warschau

De 21-jarige Van Dijke, die debuteerde op de EK, stond in de eindstrijd tegenover Giovanna Scoccimarro uit Duitsland. Ze besliste de tweestrijd met twee waza-ari's in haar voordeel.

Het is voor Van Dijke, die de eerste Nederlandse judoka is die het podium haalt in Warschau, bovendien haar eerste medaille bij de senioren. Ze werd al eens Europees kampioen bij de junioren en beloften.

De Brabantse had twee maanden geleden al brons gepakt bij de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Ze debuteerde in 2015 al bij de senioren op een WK, maar strandde toen in Astana in de tweede ronde.

Eerder op de dag maakte Van Dijke in de halve finale al indruk door de Française Marie Eve Gahié snel in een houdgreep te nemen, waarna ze niet meer losliet. De Brabantse scoorde daarmee een ippon.

Van Dijke won eerder in de kwartfinale in de golden score met waza-ari van Szabina Gercsak uit Hongarije. Een ronde eerder was ze de Oostenrijkse Michaela Polleres met ippon de baas.

De Wit

Bij de mannen strandde De Wit in de halve eindstrijd. Hij legde het op ippon af tegen Alan Khubetsov uit Rusland. In de strijd om het brons was hij niet opgewassen tegen Khubetsovs landgenoot Aslan Lappinagov.

Eerder op de dag rekende De Wit af met de Italiaan Antonio Esposito (ippon) en de Armeen Andranik Tsjaparjan (ook ippon). In de kwartfinales was de 21-jarige Heemskerker vervolgens met ippon te sterk voor de Kroaat Dominik Druzeta.

Sam van 't Westende, Sanne Vermeer en Natascha Ausma, de drie andere Nederlandse judoka's die vrijdag in actie kwamen, werden voor de kwartfinales uitgeschakeld.

De EK judo duren nog tot en met zondag. In totaal doen twaalf judoka's mee aan de Europese titelstrijd in de Poolse hoofdstad.