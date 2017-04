Wevers en Thorsdottir zo goed als zeker van balkfinale op EK turnen

Olympisch kampioene Wevers maakte haar reputatie waar en zette met 14.300 punten de voorlopig beste score neer. Thorsdottir kwam tot een totaal van 14.233 punten.

Het Nederlandse duo lijkt een plaats in de toestelfinale niet meer te kunnen ontgaan, maar pas rond half acht Nederlandse tijd zijn alle deelneemsters in de Roemeense stad in actie gekomen. Op zondag wordt er op de balk gestreden om de medailles.

Thorsdottir is ook nog in de race om zich te plaatsen voor de meerkampfinale. Met Kirsten Polderman en Tisha Volleman komen er donderdag nog twee Nederlandse turnsters in actie tijdens de kwalificatie.

Wevers

Wevers doet in Roemenië alleen mee op de balk. De 25-jarige turnster, die pas in januari weer serieus ging trainen, maakte een degelijke indruk met slechts één wiebel op de balk en een pas naar voren na de afsprong.

De turnster uit Oldenzaal pakte nog nooit een EK-medaille op haar favoriete toestel. Naast olympisch goud bezit ze een zilveren plak van de WK in 2015 in Glasgow.

De mannen werkten woensdag al de kwalificatie af. Met Bart Deurloo en Casimir Schmidt wisten twee Nederlanders de meerkampfinale van vrijdag te halen.