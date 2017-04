Van Gerwen verslaat Klaasen in finale German Darts Masters

Op weg naar de eindstrijd had Van Gerwen in de kwartfinales ook Raymond van Barneveld verslagen (6-3). De wereldkampioen eindigde in de finale tegen Klaasen met een gemiddelde van 107 punten.

Van Gerwen begon goed aan de partij tegen Klaasen en kwam met 3-0 voor. De 32-jarige Alphenaar wist die break in het vervolg niet meer ongedaan te maken.

Bij de laatste vier versloeg Van Gerwen de Australiër Simon Whitlock eveneens met 6-2. In de andere halve finale was Klaasen met 6-3 te sterk voor de Engelsman James Wade.

Voor Van Gerwen was het zijn eerste zege van dit jaar op de European Tour. Drie weken geleden moest hij in de finale van het German Darts Championship zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright.

Komende vrijdag begint het derde toernooi van de European Tour die in totaal twaalf evenementen omvat. Dan staat de German Darts Open in Saarbrücken op het programma.