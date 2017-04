Verstappen maakt excuses aan 'iedere Braziliaan' na kritiek op Massa

''Geen moment is dat mijn bedoeling geweest'', benadrukte de 19-jarige Nederlander op zijn Instagram-pagina. ''Ik heb groot respect voor de Brazilianen, die altijd heel aardig zijn tegen mij als ik het land bezoek.''

''Een van de hoogtepunten in mijn loopbaan was de Grand Prix van vorig jaar in Brazilië", vervolgde Verstappen. "Het was extra speciaal om die prestatie te leveren in een land dat legendarische rijders heeft voortgebracht als Senna, Fittipaldi en Piquet.''

Verstappen voelde zich geroepen om tekst en uitleg te geven na een reactie van Felipe Massa. De Limburger deed eerder zijn beklag over het rijgedrag van de Braziliaanse coureur tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein.

Massa

Op de vraag of hij zijn onvrede nog bij Massa zou gaan aankaarten, grapte Verstappen: "Nou, hij is een Braziliaan, hè? Daar valt niet echt mee te praten.''

Massa kon er niet om lachen in Sakhir. ''Het is zonder twijfel ongepast om zo over Brazilianen te spreken'', liet de Williams-coureur ontstemd weten.

''Hij weet niet waar hij het over heeft. Ik heb hem gezegd dat hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Later in het seizoen is immers nog de Grand Prix van Brazilië. Dus wees zorgvuldig met het kiezen van je woorden.''

Voor Verstappen liep de race in Bahrein uit op een sof. Hij moest zijn wagen al na twaalf rondes aan de kant zetten vanwege remproblemen. Massa eindigde als zesde.