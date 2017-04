Ancelotti heeft goede hoop op rentree Lewandowski in return tegen Real

Ook Mats Hummels en Jerome Boateng kunnen hoogstwaarschijnlijk in actie komen tegen Real.

Lewandowski miste door een schouderblessure de eerste wedstrijd. ''Van het drietal ziet het er voor hem het beste uit. Hij heeft zonder problemen getraind'', zei Ancelotti maandag op de persconferentie.

''Ook Hummels en Boateng hebben een goede kans te spelen.'' Hummels miste het eerste duel tegen Madrid al, Boateng raakte in die confrontatie geblesseerd.

Martinez

De terugkeer van het tweetal is in verdedigend opzicht van belang voor Bayern. Javi Martinez ontbreekt namelijk door een schorsing na zijn rode kaart in de thuiswedstrijd.

Ancelotti overweegt middenvelder Joshua Kimmich en linksback David Alaba centraal achterin neer te zetten indien Hummels en Boateng toch niet op tijd fit zijn.

Bayern München verloor de heenwedstrijd tegen Real vorige week woensdag met 1-2. "We zijn in het nadeel door de nederlaag in München", vertelt Ancelotti. "Morgen moeten we een fantastisch wedstrijd spelen om de volgende ronde te bereiken."

De Italiaanse coach keert dinsdag terug in Santiago Bernabeu, waar hij Real van 2013 tot en met 2015 onder zijn hoede had. "Ik heb zeer goede herinneringen aan mijn verleden in Madrid", zegt hij.

Real Madrid moet het in de return zonder Gareth Bale stellen. De aanvaller uit Wales kampt met een kuitblessure en sloeg maandag ook al de training over.

