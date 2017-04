Hockeyers Oranje-Rood naar halve finales Euro Hockey League

Mink van der Weerden maakte aan het eind van het eerste kwart de openingstreffer. Hij scoorde uit een strafcorner, die werd gegeven na een videobeslissing.

Terrassa zocht daarna verwoed de aanval, maar beet zich stuk op de sterke verdediging van de Eindhovenaren, die zelf de grootste kansen kregen.

In het derde kwart besliste Niek van der Schoot het duel, nadat hij vanuit lastige positie in de verre hoek mikte. Bob de Voogd was een minuut voor tijd dicht bij de 3-0, maar hij sloeg voor een leeg doel naast.

Final Four

Oranje-Rood speelt in de Final Four tegen Wimbledon. De Engelsen plaatsten zich eerder op maandag verrassend voor de halve finale door via shoot-outs de Duitse topclub Mannheimer HC opzij te zetten (5-3). De wedstrijd was in reguliere speeltijd in 2-2 geëindigd.

De andere halve finale gaat tussen KHC Dragons uit België en het Duitse Rot Weiss Köln. De ploeg uit Keulen, die vrijdag in de achtste finales titelhouder Kampong uitschakelde, won zondag van Real Club de Polo (2-1) uit Spanje. KHC Dragons versloeg Racing Club de France met 5-1.

De derde Nederlandse deelnemer, Amsterdam, sneuvelde zaterdag al in de achtste finale tegen Oranje-Rood (3-2).

De Final Four worden op 3 en 4 juni gespeeld in het Belgische Brasschaat.