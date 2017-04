Wizards starten play-offs NBA met nipte zege tegen Hawks

Halverwege keek Washington Wizards nog tegen een kleine achterstand aan (45-48).

John Wall eiste de hoofdrol voor zich op bij Washington, met 32 punten en veertien assists. De Duitser Dennis Schröder was met 25 punten op dreef bij Atlanta.

De tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie is woensdag. Ook dan wordt in Washington gespeeld.

Ook Boston Celtics en Chicago Bulls spelen zondag in de Eastern Conference hun eerste duel in de play-offs. In het westen staan dan Golden State Warriors-Portland Trail Blazers en Houston Rockets-Oklahoma City Thunder op het programma.