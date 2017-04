Conte trekt boetekleed aan na nederlaag Chelsea op Old Trafford

"In dit geval is het heel eenvoudig. Deze nederlaag is mijn schuld", zei Conte. "Ik was niet in staat de juiste concentratie, motivatie en drang om te winnen over te brengen op mijn spelers."

De Italiaan heeft met Chelsea nog een marge van vier punten op de Spurs, die zaterdag overtuigend met 4-0 van Bournemouth wonnen. Voor de titelrivalen in de Premier League staan er nog zes speelronden op het programma.

Chelsea kon tegen Manchester United geen vuist maken en ging door goals van Marcus Rashford en Ander Herrera betrekkelijk kansloos onderuit.

"We speelden niet goed en verdienden te verliezen. Natuurlijk neemt nu de druk toe, maar dat is niet erg'', zei de voormalig coach van Juventus.

"Dat is logisch als je voor de titel speelt. We zijn dit seizoen aan iets heel moois bezig en om die reden moeten we met groot enthousiasme de laatste zes duels ingaan."

Mourinho

José Mourinho kon na de overwinning op zijn voormalig werkgever juist zijn geluk niet op. De trainer van Manchester United concludeerde dat zijn ploeg de wedstrijd volledig had gecontroleerd.

"We waren tactisch heel sterk en de spelers hebben het geweldig gedaan", vertelde hij bij Sky Sports. "We waren creatief en snel. Ik kan niet anders dan heel erg blij zijn."

"Ze kregen totaal geen grip op ons, zowel in aanvallend als defensief opzicht. Het doet me erg goed dat de koploper van de Premier League het zo zwaar had met ons."

Manchester United is al 22 competitieduels op rij zonder nederlaag. Door de vele remises levert dat echter voorlopig 'slechts' de vijfde plaats op in de Premier League. De ploeg is ook nog actief in de Europa League. Donderdag staat de return in de kwartfinale tegen Anderlecht op het programma. Het eerste duel in Brussel eindigde in 1-1.

