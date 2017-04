Opgeluchte Toornstra vindt dat Feyenoord het nu ook af moet maken

"We zijn nu zover gekomen, nu willen we het afmaken ook", zegt hij tegen Fox Sports. Feyenoord houdt door de zege alles in eigen hand, met nog drie wedstrijden te gaan.

Toornstra maakte er in de 48e minuut 1-0 van nadat Nicolai Jörgensen een diepe bal van Eric Botteghin knap had doorgekopt. Eljero Elia zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing.

"De opluchting na de tweede goal was heel groot, met de marge van één blijft het altijd oppassen voor een tegentreffer", zegt de oud-speler van FC Utrecht, die opvallend genoeg al zijn veertien treffers dit seizoen scoorde in De Kuip.

Druk

Toornstra is niet bang dat de spelers van Feyenoord, met de hete adem van Ajax in de nek, in de slotfase van de competitie onder de druk gaan bezwijken.

"In de kleedkamer bij ons is het nog vrij rustig. Maar we hebben natuurlijk ook met andere factoren te maken, zoals media en supporters. Aan ons de taak om ons daar zoveel mogelijk van af te sluiten."

Feyenoord krijgt nu twee uitwedstrijden voor de kiezen, tegen Excelsior en Vitesse. De competitie wordt op zondag 14 mei afgesloten met een thuisduel met Heracles Almelo.

El Ahmadi

Ook Karim El Ahmadi durft inmiddels het woord 'kampioenschap' in zijn mond te nemen. "We doen al zo lang mee, we mogen nu geen excuses meer gebruiken'', zegt de middenvelder. "We moeten er vol voor gaan. Het moet nu gewoon gebeuren.''

"Het hele jaar hebben we niet over het kampioenschap gepraat. Intern natuurlijk soms wel, maar naar buiten toe hebben we dat nooit uitgesproken. Nu wel''

Als Feyenoord de laatste drie duels wint, is de eerste landstitel sinds 1999 een feit. Ajax, dat thuis aantreedt tegen Heerenveen, heeft één verliespunt meer.