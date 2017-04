Wijnaldum boekt met Liverpool nipte uitzege bij West Brom

Liverpool wipt door de zege in de stand van de Premier League weer over Manchester City heen naar de derde plaats, met 66 punten uit 33 wedstrijden. Chelsea (75) en Tottenham (71), die respectievelijk 31 en 32 wedstrijden hebben gespeeld, lijken uit zicht.

Manchester City won zaterdag met 0-3 bij Southampton en heeft twee punten minder dan Liverpool. Een plaats in de top vier is nodig voor een plaats in de (voorronde van de) Champions League.

Roberto Firmino was de matchwinner op The Hawthorns. De Braziliaan kopte in de blessuretijd van de eerste helft raak uit een vrije trap van James Milner. Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee.

De bezoekers hadden vrijwel de gehele wedstrijd het overwicht en verreweg de meeste kansen. De Belgische keeper Simon Mignolet van Liverpool moest in de tweede helft één keer serieus ingrijpen om de gelijkmaker van West Brom, dat achtste staat in de Premier League, te voorkomen.

Chelsea

De kraker tussen Manchester United en Chelsea staat zondag om 17.00 uur nog op het programma. Manchester United staat zesde en heeft een zege hard nodig om nog zicht te blijven houden op de Europese plaatsen.

Chelsea kan op Old Trafford niet beschikken over Thibaut Courtois. De Belgische doelman blijft aan de kant wegens een blessure. Asmir Begovic is zijn vervanger.

Bij Manchester United begint Zlatan Ibrahimovic op de bank. De 35-jarige Zweedse aanvaller is vermoeid en donderdag speelt Manchester in de kwartfinale van de Europa League de return tegen Anderlecht.

Chelsea begint de wedstrijd tegen Manchester met vier punten voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur, dat zaterdag al met 4-0 van Bournemouth won.

