United geeft Spurs hoop met winst op Chelsea, slechte generale Schalke

Het verschil tussen Chelsea en Tottenham Hotspur in de stand van de Premier League is nu nog maar vier punten.Er staan na dit weekend nog zes speelrondes op het programma.

Manchester United hoeft zich zelf geen illusies te maken over een landstitel, maar de winst is belangrijk in de strijd om de Champions League-tickets. De ploeg van trainer José Mourinho, die vorig jaar nog op de bank zat bij Chelsea, staat nu vijfde in de Premier League.

Marcus Rashford legde de basis voor de thuiszege door al in de zevende minuut te scoren. De aanvaller ontsnapte aan buitenspel na een geweldige pass van Ander Herrera.

Herrera maakte er vroeg in de tweede helft zelf 2-0 van door met een van richting veranderd schot Asmir Begovic te verschalken. De Bosniër verving onder de lat bij Chelsea de geblesseerde Thibaut Courtois.

Ibrahimovic

Bij Manchester United begon Zlatan Ibrahimovic op de bank. De 35-jarige Zweedse aanvaller is vermoeid en donderdag speelt Manchester in de kwartfinale van de Europa League de return tegen Anderlecht.

De Zweedse sterspeler viel vlak voor tijd in voor doelpuntenmaker Rashford. De Nederlander Timothy Fosu-Mensah mocht diep in blessuretijd nog invallen. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank, net als Nathan Aké bij Chelsea.

Voor Chelsea is het de tweede nederlaag deze maand. Twee weken geleden ging de koploper thuis verrassend met 1-2 onderuit tegen Crystal Palace. Tottenham is juist bezig aan een uitstekende serie en won zaterdag, mede dankzij een goal van Vincent Janssen, thuis met 4-0 van Bournemouth.

Liverpool

Liverpool boekte net als Manchester United met het oog op kwalificatie voor de Champions League een belangrijke zege. Met Georginio Wijnaldum in de basis won de ploeg van trainer Jürgen Klopp zondag uit bij West Bromwich Albion met 0-1.

Roberto Firmino was de matchwinner op The Hawthorns. De Braziliaan kopte in de blessuretijd van de eerste helft raak uit een vrije trap van James Milner. Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee.

De bezoekers hadden vrijwel de gehele wedstrijd het overwicht en verreweg de meeste kansen. De Belgische keeper Simon Mignolet van Liverpool moest in de tweede helft één keer serieus ingrijpen om de gelijkmaker van West Brom, dat achtste staat in de Premier League, te voorkomen.

Liverpool wipt door de zege in de stand van de Premier League weer over Manchester City heen naar de derde plaats, met 66 punten uit 33 wedstrijden. Chelsea (75) en Tottenham (71), die 32 wedstrijden hebben gespeeld, lijken uit zicht.

Manchester City won zaterdag met 0-3 bij Southampton en heeft twee punten minder dan Liverpool. Manchester United staat daar weer vier punten achter op plaats vijf. Alleen de bovenste vier ploegen krijgen een ticket voor de (voorronde van de) Champions League.

Schalke

Schalke 04 kende een belabberde generale voor de return in de Europa League tegen Ajax. Uit bij hekkensluiter Darmstadt ging de ploeg door een late tegentreffer zondag in de Bundesliga met 2-1 onderuit.

Klaas-Jan Huntelaar zat niet bij de selectie. De aanvaller kampt met een maagvirus en bleef daarom thuis.

Darmstadt, dat degradatie al bijna niet meer kan ontlopen, kwam door een goal van Mario Vrancic al na elf minuten op voorsprong. De gelijkmaker viel een kwartier voor tijd via Coke, nadat Guido Burgstaller al een penalty voor Schalke had gemist.

De bezoekers, als nummer elf van de Bundesliga nog steeds niet helemaal zeker van handhaving, kregen door een goal van Jerome Gondorf diep in blessuretijd het deksel op de neus.

Schalke moet donderdag een ruime zege boeken om Ajax uit de halve finale van de Europa League te houden. De Duitsers gingen eerder deze week in Amsterdam met 2-0 onderuit.

