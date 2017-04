Hyballa denkt dat hij kwakkelend NEC kan behoeden voor degradatie

"Anders zou ik niet de juiste man op de juiste plek zijn", stelde Hyballa na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

NEC incasseerde tegen Twente al de elfde nederlaag in de laatste twaalf duels en staat voorlaatste in de Eredivisie. "We moeten de rust bewaren", vervolgde de coach.

"En dan heb ik het over de hele club. Volgende week spelen we een heel belangrijke wedstrijd tegen Excelsior. Dat is geen Ajax en ook geen FC Twente."

Hyballa gaf toe dat NEC kansloos had verloren in Enschede. "We probeerden compact te spelen, maar aan de bal ging er te veel fout. Maar ik had wel het gevoel dat we er echt voor gingen."

Supporters

NEC werd na het duel hard uitgefloten door de meegereisde fans. "Ik kan de teleurstelling van hen begrijpen", zei Hyballa, die zaterdag voor vertrek naar Enschede een groep van zo'n 25 fans de kleedkamer binnen zag komen.

"Ik weet ook niet hoe dat mogelijk was. Maar ze waren niet agressief. Na vijf minuten waren ze weg." De fans vertelden dat degradatie naar de Jupiler League wat hen betreft geen optie is.

NEC staat met 28 punten uit 31 wedstrijden zeventiende. De voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat zondag op bezoek gaat bij Willem II, is vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie