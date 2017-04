AZ boekt bij Heracles eerste zege in vier duels

Wout Weghorst opende vroeg in de tweede helft de score tegen de club waarvoor hij van 2014 tot en met 2016 uitkwam. Acht minuten voor tijd verdubbelde Alireza Jahanbakhsh de marge.

Vlak voor tijd deed Brandley Kuwas wat terug namens Heracles, maar een punt zat er niet meer in voor de thuisploeg.

Door de zege verstevigt AZ de zesde plaats in de Eredivisie. De ploeg van coach John van den Brom staat na 31 wedstrijden op 46 punten en heeft vier punten voorsprong op nummer zeven FC Twente, dat zaterdag nog thuis tegen NEC speelt.

Heracles bezet de negende plaats. De Almeloërs hebben na 31 wedstrijden 37 punten.

Fel

AZ begon fel aan de wedstrijd en kreeg in de eerste twintig minuten diverse kansen om de score te openen.

In de eerste minuut schoot Weghorst op de voeten van Bram Castro en even later schoof Dabney dos Santos de bal oog in oog met de doelman van Heracles naast.

Kort daarna bracht Castro kort daarna opnieuw redding bij een inzet van Weghorst en een schot van Jahanbakhsh.

Heracles zorgde in de eerste helft ook af en toe voor gevaar. Justin Hoogma kopte net naast uit een hoekschop en Kuwas schoot vlak voor rust net over.

Weghorst

In de tweede helft vond AZ wel het net. Nadat Castro even daarvoor nog een afstandsschot van Derrick Luckassen had gestopt, werkte Weghorst de bal van dichtbij na een klutssituatie wel in het doel.

Kort daarna verzuimde Joris van Overeem de score uit te breiden. Hij schoof de bal naast na een counter van de Alkmaarders.

Acht minuten voor tijd kwam Jahanbakhsh wel tot scoren. De Iraniër trof doel na een combinatie met Weghorst.

Kuwas deed in de extra tijd uit een vrije trap nog wat terug namens Heracles, maar zijn treffer kwam te laat voor de Almeloërs.

