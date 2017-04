Bartra noemt aanslag op bus Dortmund 'moelijkste kwartier uit mijn leven'

De Spanjaard raakte dinsdag gewond aan zijn arm en zijn hand door glasscherven die vrijkwamen na drie explosies bij de bus in de aanloop naar het Champions League-duel met AS Monaco.

"Als ik naar mijn gewonde pols kijk, voel ik trots", zegt hij vrijdag op zijn Instagram-pagina. "Alle schade die ze wilden aanbrengen, is slechts hierbij gebleven."

Bartra werd dinsdagavond direct geopereerd. De 26-jarige verdediger kan een maand niet in actie komen voor Borussia Dortmund.

Onzekerheid

"De pijn, de paniek en de onzekerheid dat je niet weet wat er aan de hand is en hoelang het duurt", vervolgt Bartra. "Het waren de langste en moeilijkste vijftien minuten in mijn leven."

"De schrik zit er steeds minder in. Tegelijkertijd heeft het bijgedragen aan mijn verlangen om te vechten, te werken, te lachen, om aan het gras te ruiken voordat de wedstrijd start en om me te motiveren."

"Het enige wat ik aan iedereen wil vragen, is om in vrede te leven en de oorlogen achter ons te laten."

Familie

Sinds de aanslag heeft Bartra regelmatig bezoek gehad van zijn familie. "Zij zijn alles voor mij. Dit is het ergste wat me in mijn leven is overkomen, iets wat je niemand gunt."

Dortmund verloor de uitgestelde heenwedstrijd met AS Monaco woensdag in de kwartfinale van de Champions League met 2-3. De Duitse club werkt volgende week woensdag de return af in Monte Carlo.

