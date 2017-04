Klaassen vindt dat Ajax nog meer had kunnen scoren tegen Schalke

Klaassen maakte beide goals voor Ajax, waarvan één uit een penalty. In de tweede helft schoot hij na een flitsende aanval een voorzet van Justin Kluivert binnen. Kansen op een grotere uitslag werden daarna echter niet benut.

"Ik ben heel tevreden, maar een verbeterpuntje is dat we meer hadden moeten scoren", bleef hij kritisch voor de camera van RTL7. "Natuurlijk oefenen we op afwerken, maar af en toe kunnen er wel wat meer in."

Het niveau dat Ajax haalde in het treffen tegen de nummer tien van de Bundesliga heeft Klaassen positief verrast. "We zijn tot mooie dingen in staat, maar ik wist niet dat we al zover waren. De eerste vijf minuten was het aftasten, maar daarna waren wij sterker."

De return in Gelsenkirchen is volgende week donderdag.