Ajax overtuigend langs Schalke 04 in eerste kwartfinale EL

Davy Klaassen was verantwoordelijk voor beide doelpunten. Voor rust benutte de captain een strafschop en aan het begin van de tweede helft schoot hij raak uit een voorzet van Justin Kluivert.

De score had zelfs nog groter uit kunnen en moeten vallen, maar vooral Bertrand Traoré en Amin Younes lieten in de tweede helft grote kansen onbenut.

Toch is Ajax ook met de 2-0 zege dicht bij een eerste Europese halve finale voor de club sinds 1997, toen Juventus in de Champions League te sterk was.

Volgende week donderdag speelt Ajax in de Veltins Arena al de return tegen Schalke 04. Tussendoor is sc Heerenveen zondag de tegenstander in de spannende strijd met Feyenoord om de landstitel.

Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar begon donderdag bij zijn terugkeer in een sfeervolle Arena op de bank bij Schalke 04. De spits, die applaus kreeg van het Amsterdamse publiek, zag zijn oude club vanaf het begin het initiatief nemen en dat leverde al snel twee aardige kansjes op.

De mee naar voren gekomen Nick Viergever volleerde de bal hard over en een afstandsschot van Donny van de Beek, vervanger van de geschorste Lasse Schöne op het middenveld, werd met moeite gekeerd door Schalke-doelman Ralf Fährmann.

Gezien het overwicht en de energie waarmee Ajax speelde, verdiende de ploeg van Bosz een voorsprong en halverwege de eerste helft was het ook raak. Amin Younes werd bij een goede dribbel onderuit gehaald en de Russische arbiter Sergei Karasev wees naar de strafschopstip. Vanaf elf meter schoot Klaassen hard de 1-0 binnen.

Gesterkt door de voorsprong joeg Ajax op meer en het had nog mooier kunnen worden voor rust. Het gevaar bleef komen via Younes, die een plaag was voor zijn Duitse landgenoten. Ook verdediger Davinson Sanchez liet zich aanvallend gelden. Een kopbal van de Colombiaan kon nog net door Fährmann tegen de lat worden getikt.

Aan de andere kant had doelman André Onana weinig te duchten van Schalke, dat pas aan het eind van de eerste helft wat wist te creëren. Een omhaal van Benedikt Höwedes was een eenvoudige prooi voor de Kameroense doelman, waardoor Ajax met een verdiende voorsprong kon gaan rusten.

De Ligt

Met Matthijs de Ligt als vervanger van de geblesseerde Daley Sinkgraven bleef Ajax sterker in de tweede helft en dat werd beloond. Opnieuw was het Klaassen die de trekker overhaalde. De captain van Ajax werd na 53 minuten met een lage voorzet op maat bediend door Kluivert en liet Fährmann kansloos (2-0).

Niet veel later had Bertrand Traoré, die in de spits de voorkeur kreeg boven de herstelde Kasper Dolberg, het tweeluik zelfs al bijna kunnen beslissen. Oog in oog met Fährmann schoot hij tegen de Schalke-doelman aan en na een uur spelen liet hij nog een goede kans onbenut. Tussendoor vond ook Younes Fährmann op zijn weg.

25 minuten voor tijd was er weer een kans voor Younes. Opnieuw kreeg de vleugelspelers de bal er niet in en dus mocht Schalke blijven hopen op een redelijke uitgangspositie. Om meer te kunnen forceren besloot trainer Markus Weinzierl Huntelaar in te brengen. Hij werd met applaus ontvangen in de Arena.

De grootste kansen bleven echter voor Ajax. Fährmann redde op een goede poging van Younes en toen de Duitse doelman even later wel kansloos was op een hard schot van Van de Beek werd Schalke gered door de onderkant van de lat.

In de slotfase drong Schalke nog iets aan in de jacht op een kostbaar uitdoelpunt, maar Onana hield zijn doel schoon waardoor het 2-0 bleef en Ajax na twintig jaar weer op weg lijkt naar een Europese halve finale.