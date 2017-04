FIFPro vindt dat Dortmund meer rust had moeten krijgen na aanslag

De onderzoekers van de aanslag op de spelersbus in Dortmund kijken naar een ''islamistische achtergrond''. Aanleiding is de tekst in de brief die na het incident werd gevonden. © AFP

Daarin wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië. © AFP

De brief is in het Duits geschreven. Diverse Duitse media melden dat de brief begint met de tekst ''in naam van Allah, de genadige, de barmhartige''. © AFP

Zowel islamitische als forensische experts onderzoeken de brief op echtheid. © AFP

Bij de drie explosies van dinsdagavond raakte Dortmund-verdediger Marc Bartra gewond. Ook een politieman liep verwondingen op. © A

Woensdag wordt verder onderzoek gedaan na de aanslag op de spelersbus. © AFP

Met een metaaldetector wordt de omgeving van de plaats waar de explosieven afgingen onderzocht. © AFP