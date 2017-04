Seizoen lijkt voorbij voor Afellay na nieuwe knieproblemen

"Helaas kampt Ibrahim opnieuw met een knieblessure en staat hij ongeveer vier tot vijf weken aan de kant", vertelde trainer Mark Hughes donderdag op een persconferentie. "Hij is teruggekeerd naar Barcelona naar de specialist die eerder met hem werkte en heeft een kleine ingreep ondergaan."

"Hopelijk zijn de problemen nu verholpen. Omdat we dit seizoen nog maar zes wedstrijden spelen, is het onwaarschijnlijk dat hij nog in actie komt. Maar laten we het maar even afwachten."

Afellay had juist in december zijn rentree gemaakt na een slepende knieblessure. De 31-jarige middenvelder speelde sindsdien twaalf wedstrijden voor Stoke, voornamelijk als invaller.

Blessureleed

Begin vorige maand verlengde Afellay zijn contract bij Stoke tot medio 2019. Hij begint volgend seizoen aan zijn derde seizoen bij de huidige nummer dertien van de Premier League, die hem in 2015 overnam van FC Barcelona.

Vorig seizoen kwam de 53-voudig Oranje-international tot 31 Premier League-wedstrijden en scoorde hij twee keer. Zijn seizoen kwam in april abrupt ten einde vanwege een ernstige kruisbandblessure. Ook in zijn jaren bij Barcelona scheurde de blessuregevoelige speler als eens zijn kruisband.

