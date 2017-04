Bertens wint Nederlands onderonsje tegen Burger in Colombia

Bertens gold gezien de stand op de ranglijst als torenhoog favoriete. De 25-jarige tennisster staat twintigste op de wereldranglijst, ruim honderdvijftig plaatsen hoger dan Burger (WTA-171).

De 24-jarige Burger kreeg de kans om de partij te verlengen, maar bij een stand van 5-4 in de tweede set liet ze een setpoint liggen. Op 5-5 plaatste Bertens vervolgens de beslissende break.

Het was voor het eerst sinds 2000 dat twee Nederlandse vrouwen in een WTA-hoofdtoernooi tegenover elkaar stonden. Toen speelde Amanda Hopmans tegen Seda Noorlander in Palermo.

Schiavone

In de kwartfinale stuit Bertens op Francesca Schiavone. De Italiaanse veterane is in Bogota toegelaten met een wildcard, maar geldt wel als een gravelspecialiste. In 2010 won de nu 36-jarige tennisster Roland Garros, het toernooi waar Bertens het vorig jaar verrassend schopte tot de halve finale.

Het duel tussen Bertens en Burger was op woensdag afgelast vanwege de regen. Dat de Wateringse het uiteindelijk toch nog in twee sets haalde, kwam haar goed uit. Later op de dag staat namelijk al de kwartfinale op het programma.