Bertens hard onderuit tegen Schiavone in kwartfinales Bogota

Bertens had eerder op donderdag de kwartfinale bereikt door in een Nederlands onderonsje Cindy Burger met 6-2 en 7-5 te verslaan. Die partij had eigenlijk woensdag al gespeeld moeten worden, maar werd toen uitgesteld wegens regen.

Twee partijen in een paar uur tijd bleek te zwaar voor de 25-jarige Nederlandse. De elf jaar oudere Schiavone, in 2010 winnares van Roland Garros, was in de eerste set een klasse apart en liet Bertens ook daarna niet meer in de wedstrijd komen.

Bertens had in Colombia voor het eerst dit seizoen een halve finale op een WTA-toernooi kunnen halen. Met 22 onnodige fouten (tegenover elf voor Schiavone), maakte ze daar echter geen aanspraak op.

Burger

Tegen Burger maakte Bertens haar favorietenrol nog wel waar. De 24-jarige Burger kreeg de kans om de partij te verlengen, maar bij een stand van 5-4 in de tweede set liet ze een setpoint liggen. Op 5-5 plaatste Bertens vervolgens de beslissende break.

Het was voor het eerst sinds 2000 dat twee Nederlandse vrouwen in een WTA-hoofdtoernooi tegenover elkaar stonden. Toen speelde Amanda Hopmans tegen Seda Noorlander in Palermo.