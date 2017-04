Verstappen ziet vijfde plaats als hoogst haalbare in Bahrein

Verstappen eindigde vorige week in China als derde na een indrukwekkende inhaalrace. Hij kon toen zijn gebrek aan snelheid compenseren dankzij de weersomstandigheden. De race in Shanghai werd gereden op een nat circuit.

"Het gaat hier echt niet regenen", is de logische conclusie die Verstappen trekt bij het AD. In Bahrein is het momenteel bloedheet en loopt de temperatuur op tot tegen de veertig graden Celsius.

"Normaal gesproken vechten wij van Red Bull Racing hier om de vijfde en zesde plaats. Dat gaat niet anders zijn dan bijvoorbeeld in Australië." In Melbourne eindigde de Nederlander bij de openingsrace van het seizoen als vijfde.

Frustrerend

Dat de nieuwe bolide van Red Bull het normaal gesproken moet afleggen tegen Mercedes en Ferrari vindt Verstappen niet frustrerend, al smaakt zijn podiumplaats in China natuurlijk wel naar meer.

"Deze situatie is niet nieuw, we wisten dit al sinds de tests in Barcelona. Als we wisten hoe we het gat met Ferrari en Mercedes moesten dichten, hadden we dat al wel gedaan."

"In Bahrein zijn we gewoon het derde team. China was een uitschieter door het slechte weer."

De Grand Prix van Bahrein is zondag de derde race van het Formule 1-seizoen. Na Australië en China staat Verstappen op plaats drie in de WK-stand, achter Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo bezet de zesde plaats.