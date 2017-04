Bartra vier weken uitgeschakeld na aanslag op bus Dortmund

Bartra raakte bij de explosie gewond aan zijn arm en zijn hand en moest geopereerd worden. De centrale verdediger liet weten dat hij aan de beterende hand is, maar zijn vader vertelde aan Duitse media dat het te vroeg voor hem is om het ziekenhuis te verlaten.

Volgens Thomas Tuchel zou Bartra het liefst komend weekeinde in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt alweer meespelen. "Hij wil niets liever dan weer voetballen, desnoods met zijn arm in het gips", vertelde de Dortmund-trainer donderdag op de persconferentie. "Maar dat kan nu helaas nog niet. We verwachten dat hij er over vier weken weer bij is."

Bartra is normaal gesproken een vaste waarde bij Dortmund. De oud-speler van FC Barcelona stond dit seizoen in zeventien competitieduels aan de aftrap.

Impact

Tuchel benadrukt dat de aanslag op de teambus, die dinsdag op weg was naar het stadion voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco, een enorme impact heeft gehad op de spelersgroep. Hij heeft de selectie daarom tot vrijdagmiddag vrij gegeven, een dag later is al het duel met Frankfurt.

"Elke speler moet de gebeurtenis op zijn eigen manier verwerken", weet de trainer. "We moeten het plezier weer terug zien te vinden." De selectie krijgt daarbij professionele hulp aangeboden.

Dortmund kon het nare gevoel van de aanslag woensdag niet van zich afspelen en verloor het uitgestelde treffen met AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League met 2-3.

"We speelden een redelijke eerste helft en haalden in de tweede helft een hoog niveau", vond Tuchel. "Ondanks de nederlaag speelden we een prima wedstrijd. Ik heb het team dan ook een groot compliment gemaakt."

Dortmund werkt volgende week woensdag de return af in Monte Carlo. De ploeg bezet in de Bundesliga momenteel de vierde plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga