Springruiter Van der Vleuten kiest voor nieuw paard richting Spelen 2020

De 15-jarige hengst zal alleen nog selectief worden ingezet op bepaalde concoursen, maar niet meer namens Oranje in internationale evenementen.

Van der Vleuten en zijn bruine hengst, voluit VDL Groep Verdi TN NOP, vormden jarenlang een sterke combinatie.

Ze waren onderdeel van de Nederlandse ploeg die bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen zilver veroverde. Daarna volgde goud bij de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen en de EK van een jaar later in Aken.

Bij de Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro grepen Van der Vleuten en Verdi naast de medailles, zowel in teamverband als individueel. De combinatie eindigde onlangs bij de wereldbekerfinale in Omaha als negende.