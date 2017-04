Licentiecommissie trekt proflicentie Moeskroen voorlopig in

Moeskroen, uitkomend op het hoogste niveau, gaf woensdag meteen te kennen in beroep te gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

"We zijn het hier totaal mee oneens'', aldus de club in een reactie. "We hebben aan alle voorwaarden voldaan, alleen de betreffende commissie heeft de reglementen verkeerd toegepast."

Vooralsnog is niet geheel duidelijk wat de problemen bij Moeskroen precies zijn. De club zegt het besluit niet te begrijpen. "We hebben een gezonde balans, zonder schuld. Ook administratief en sportief hebben we de zaken op orde."

Antwerp

Wat betreft Antwerp vond de licentiecommissie dat de club, die normaal gesproken na dertien jaar terugkeert op het hoogste niveau, zijn financiële huishouding onvoldoende had onderbouwd.

Als 'The Great Old' ook in hoger beroep geen licentie krijgt, dan promoveert Roeselare naar de hoogste klasse. Volgens Belgische media zou het gedegradeerde Westerlo de plek van Moeskroen innemen, als het beroep wordt afgewezen.

Als de maatregel van kracht blijft, zakken Moeskroen en Antwerp terug naar amateurniveau.

