In Dromen van de Coolsingel leven we toe naar het mogelijke kampioensschap van Feyenoord. Samen met superfan Ricardo gaan we langs bij een training van Feyenoord, burgemeester Aboutaleb en bezoeken we in deze aflevering het Feyenoord Museum met John de Wolf. De Wolf heeft zijn afgeknipte staart van 17 jaar geleden altijd bewaard.