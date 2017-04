Argentinië ontslaat bondscoach Edgardo Bauza

Aanleiding voor het ontslag zijn de slechte resultaten in de kwalificatiecampagne voor het WK. Het Argentijnse nationale voetbalteam won slechts drie van de acht wedstrijden onder leiding van Bauza.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat Bauza niet langer de geschikte man is om het elftal te leiden. We hebben hem op de hoogte gesteld dat hij per direct geen bondscoach meer is", zei de bondsvoorzitter.

De Argentijnse coach Jorge Sampaoli wordt genoemd als mogelijke opvolger. De trainer van Sevilla werd ook al in verband gebracht met het bondscoachschap van Oranje.

In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks staat het met nog vier wedstrijden te spelen op een vijfde plaats. Wat recht geeft op een plaats in de play-offs. Nummers een tot en met vier plaatsen zich direct voor het WK 2018 in Rusland.