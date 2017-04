Cocu 'zeer te spreken' over klinkende zege PSV op Willem II

"Ik ben zeer te spreken over deze wedstrijd. De spelers hebben het prima gedaan en het maximale uit de wedstrijd gehaald", concludeerde Cocu na afloop in het Philips Stadion.

PSV kwam vlak voor rust al op voorsprong en maakte in de tweede helft het verschil. De Eindhovenaren revancheerden zich zo voor het dure puntenverlies van afgelopen donderdag tegen FC Twente (2-2).

"Dit is het beste medicijn voor de kater van donderdag", zei Cocu, die zijn ploeg tegen Willem II twee keer zag scoren uit een corner. "We trainen vaak op standaardsituaties en dat zie je terug in de wedstrijden. Het is een van onze kwaliteiten."

Titelstrijd

PSV staat met nog vier wedstrijden te spelen vijf punten achter op koploper Feyenoord, dat twee punten morste op bezoek bij PEC Zwolle. Ajax heeft vier punten meer en dus wordt het voor de Eindhovenaren nog een lastig karwei hoger te eindigen dan de derde plek.

Cocu beseft dat zijn ploeg niets meer in eigen hand heeft. "Thuis tegen Ajax (23 april red.) wordt heel belangrijk. We zullen in ieder geval alle wedstrijden moeten winnen."

