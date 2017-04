Doelpuntrijke zege ADO op Groningen, Heracles haalt uit bij Go Ahead

Door de overwinning stijgt ADO van de zestiende naar de dertiende plaats. De Hagenaars staan na dertig wedstrijden op 31 punten. Groningen heeft twee punten meer en bezet de tiende plaats.

ADO begon uitstekend aan de wedstrijd en stond binnen 23 minuten met 3-0 voor. In de dertiende minuut zorgde Danny Bakker voor de openingstreffer uit een corner van Aaron Meijers.

Acht minuten later verdubbelde Dion Malone de marge. Hij tikte uit de rebound binnen nadat doelman Sergio Padt de bal niet klemvast had. Mike Havenaar breidde de voorsprong kort daarna verder uit door raak te koppen uit een voorzet van Sheraldo Becker.

Groningen wist in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten. Samir Memisevic was met een inzet die van de lijn werd gehaald nog het dichtst bij een doelpunt voor de bezoekers.

Malone

Direct na rust kwam ADO opnieuw tot scoren. Malone maakte zijn tweede treffer van de avond door van dichtbij een voorzet van Meijers binnen te tikken. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar FC Groningen kwam nog dichtbij.

Mimoun Mahi bracht de achterstand terug door een strafschop te benutten en halverwege de tweede helft zorgde Bryan Linssen met een afstandsschot voor de 4-2.

In blessuretijd was Linssen met een laag afstandsschot opnieuw trefzeker, maar zijn treffer kwam te laat om ADO nog van de overwinning af te houden.

Heracles

Heracles kende tegen Go Ahead een uitstekende start en leidde binnen 21 minuten met 0-3. Thomas Bruns opende in de dertiende minuut de score uit een strafschop na hands van Elvis Manu. De aanvaller werd daarvoor tevens bestraft met rood.

Drie minuten later maakte Samuel Armenteros het tweede doelpunt voor de bezoekers. De Zweed tikte binnen na voorbereidend werk van Kristoffer Peterson.

Diezelfde Peterson breidde de marge even later verder uit met een prachtig schot in de kruising. Go Ahead kwam kort daarna terug via een treffer van Daniel Crowley.

Nog voor rust bepaalde Armenteros de eindstand. De spits benutte een penalty na een fout van Sander Fischer.

Paal

In de tweede helft verzuimde Heracles de score verder uit te breiden. De Almeloërs raakten wel twee keer de paal. Eerst belandde een vrije trap van Sam Hendriks op het houtwerk en even later een inzet van Reuven Niemeijer.

Door de overwinning verstevigt Heracles de negende plaats op de ranglijst. De voorsprong op Groningen is vier punten. Go Ahead blijft met 23 punten uit dertig wedstrijden hekkensluiter.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie