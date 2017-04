Eindzege Valverde in Ronde van Baskenland, Roglic wint tijdrit

De individuele tijdrit over 27,7 kilometer van en naar Eibar werd gewonnen door Primoz Roglic, die in 35 minuten en 58 seconden over de finish kwam. De Sloveen van Lotto-Jumbo bleef Valverde negen seconden voor.

Valverde veroverde vrijdag de leiderstrui na zijn zege in de koninginnenrit. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de renner van Movistar de Spaanse World Tour-koers op zijn naam schrijft.

Valverde is de opvolger van Alberto Contador, die in de tijdrit op 23 seconden als vierde eindigde. In het algemeen klassement werd de tweevoudig Tourwinnaar tweede.