Cocu vreest dat PSV 'alles weggooit' door late tegengoal

Met zeven punten minder dan koploper Feyenoord en vier minder dan Ajax maakt Cocu zich weinig illusies meer. "Met die gelijkmaker ver in de extra tijd gooien we zelf alles weg", mokte hij bij Fox Sports. "In deze fase van de competitie is elk verliespunt er één te veel."

"Nu hebben we de kans op de tweede plek ook al niet meer in eigen hand. Dit is een heel dure remise, die heel hard aankomt bij mij."

PSV had de overwinning in Enschede voor het grijpen, maar Cocu zag tot zijn teleurstelling dat zijn ploeg de 1-2 voorsprong niet over de streep kon trekken. Bersant Celina scoorde in de tweede minuut van de blessuretijd na slordig balverlies van PSV de gelijkmaker.

"Nadat we op 1-2 waren gekomen, verwacht je dat we het duel professioneel uitspelen'', baalde Cocu. "Er lag zoveel ruimte voor ons, omdat Twente ging forceren. Maar wij maakten daar geen gebruik van. Ik dacht echt dat mijn team verder was."

De Jong

Aanvoerder Luuk de Jong was het met zijn coach eens dat PSV het puntenverlies over zichzelf had afgeroepen. "In de slotfase wilden we blijven voetballen. We hadden de bal gewoon moeten wegrammen. Dat we dat hebben nagelaten, breekt ons uiteindelijk op."

"Zij gingen alles of niets spelen en dan kan de al een keer goed vallen. Wij hadden het nooit zo ver mogen laten komen."

De Jong had in de tweede helft nooit het idee dat de zege van PSV nog in gevaar kon komen. "We kregen zelf echt een paar goede kansen. Ik had in het veld het gevoel dat we de controle hadden."

PSV heeft nog vijf wedstrijden om toch nog minimaal de vijfde plaats veilig te stellen. De Eindhovenaren spelen nog tegen Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), Ajax (thuis), FC Groningen (uit) en PEC Zwolle (thuis).