PSV raakt verder achterop door ongelukkig gelijkspel in Enschede

PSV stond in de Grolsch Veste al na zeven minuten achter. Enes Ünal opende de score met zijn vijftiende eredivisiegoal van het seizoen, na eerst fraai Hector Moreno uitgekapt te hebben.

Het antwoord van PSV liet tien minuten op zich wachten en kwam van Jürgen Locadia. In de tweede helft leek Moreno met een frommelgoal de winnende te maken, maar in de laatste minuut van de blessuretijd maakte Celina er toch nog 2-2 van.

De sfeer in het stadion kreeg in de slotfase een vreemde wending. Door een onderzoek van de politie naar illegale drugshandel werd Vak P, met de fanatieke aanhang van Twente, in de tweede helft ontruimd. Een behoorlijk aantal supporters kreeg zo niets mee van de late gelijkmaker van Celina.

PSV komt op 65 punten en staat daardoor al zeven punten achter koploper Feyenoord (72), met nog maar vijf wedstrijden te gaan. Ajax is met 69 punten de enige ploeg die nog in het spoor van Feyenoord kan blijven.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat PSV niet van FC Twente kan winnen. Begin november kwamen beide ploegen in Eindhoven op 1-1 uit.

Van Ginkel

Al na amper vijftien seconden had Marco van Ginkel de score kunnen openen voor PSV. Na een fout van Jos Hooiveld schoot hij echter te slap in, waardoor Nick Marsman nog redding kon brengen.

Al snel bleek dat zowel de defensie van FC Twente als van PSV de zwakste linie van het elftal was. Het regende daardoor kansen aan beide kanten. In de zevende minuut profiteerde Ünal van zwak verdedigen van Moreno, waarmee hij de thuisploeg een droomstart bezorgde.

In de zeventiende minuut was het echetr alweer gelijk. Na een vlotte aanval bediende Davy Pröpper vleugelspits Locadia op maat. De herboren aanvaller, die zaterdag tegen Sparta (0-2) ook al fraai scoorde, had succes met een bekeken schot in de verre hoek.

Paal

FC Twente verzuimde daarna om opnieuw op voorsprong te komen. De thuisclub liet kort na elkaar drie dotten van kansen onbenut. De grootste was voor verdediger Joachim Andersen, die uit een corner de paal raakte.

Na de pauze was PSV aanvankelijk de betere ploeg. De titelhouder kwam in de 51e minuut op voorsprong dankzij Moreno, die van dichtbij kon scoren nadat Van Ginkel met het hoofd voor de assist had gezorgd.

FC Twente deed daarna verwoede pogingen om de tweede nederlaag binnen vier dagen op eigen veld, na de 1-2 tegen Go Ahead Eagles, te voorkomen. Fredrik Jensen was dicht bij de gelijkmaker, maar het was Celina die diep in de extra tijd een fout van Andres Guardado afstrafte.

