Bertens opende in South Carolina haar gravelseizoen. De nummer 21 van de wereld was woensdag in de tweede ronde nog te sterk voor de Oekraïnse Kateryna Bondarenko (6-2 en 7-5). In de openingsronde hoefde ze dankzij een bye niet in actie te komen.

Lucic-Baroni is op het groene gravel in Charleston als elfde geplaatst. De 35-jarige Kroatische bezet momeneel de 23e plaats op de wereldranglijst.