Favoriet Johnson mist Masters door val van trap

Johnson meldde zich nog wel op de eerste hole om af te slaan, maar bedacht zich alsnog. De nummer één van de wereld bleek toch te veel hinder te ondervinden van een rugblessure, die hij woensdag had opgelopen bij een ongelukkige val in zijn huurhuis nabij de befaamde golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.

Vorig jaar won Johnson het US Open. Mede dankzij die triomf werd hij tot speler van het jaar uitgeroepen op de Amerikaanse PGA Tour. Hij eindigde vorig jaar als vierde in Augusta. Johnson won dit jaar de laatste drie toernooien waaraan hij meedeed.

Volgens zijn landgenoot Jordan Spieth was Johnson de te kloppen man in Augusta. "Hij speelt het beste golf van de wereld op dit moment'', aldus de man die het prestigieuze toernooi in 2015 won en twee keer als tweede eindigde.