Van Gerwen blijft koploper na zege, Van Barneveld verliest dartsklassieker

Wade leek Van Gerwen in de tiende speelronde een puntje af te snoepen, maar zover liet de Nederlander het niet komen. Bij een 6-5 voorsprong stelde hij in de laatste leg met een finish van 138 de zege veilig.

De wereldkampioen uit Brabant speelde een wisselvallige partij. Hij kwam eerst met 2-4 achter, waarna hij alsnog zijn ritme en zuiverheid vond. Op 6-4 zakte de concentratie weer even weg bij Van Gerwen en mocht Wade alsnog hopen op een gelijkspel.

Met een geweldige finish van 138 pakte 'Mighty Mike' alsnog de beslissende leg, met Wade op 41. De Nederlander gooide in totaal zes keer 180 en eindigde met een gemiddelde van 113. Wade scoorde een gemiddelde van bijna 111.

Van Gerwen komt door de zege na tien speelronden op zestien punten. Peter Wright, die het in Dublin moet opnemen tegen Dave Chisnall, heeft drie punten minder.

Van Barneveld

Van Barneveld zag in de partij tegen zijn aartsrivaal Taylor een eind komen aan een mooie serie van vier overwinningen op rij in de Premier League. In een eenzijdige partij kwam de Hagenaar niet verder dan drie gewonnen legs.

De dartsklassieker begon met drie breaks op rij en een 2-1 voorsprong voor Taylor. Pas toen de Engelsman was uitgelopen naar 4-1 en de kans op de 5-1 had laten liggen, kwam Van Barneveld iets beter in de wedstrijd. Hij knokte zich terug tot 3-5, maar daarna klaarde Taylor de klus alsnog.

'Barney' komt donderdag twee keer in actie. De nummer drie in de stand kan tegen Wade proberen om zijn avond toch nog wat glans te geven. Jelle Klaasen viel na de vorige speelronde af en is er in Ierland dus niet meer bij.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League Darts