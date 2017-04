Roglic bezorgt Lotto-Jumbo fraaie ritzege in Ronde van Baskenland

De marge van de Sloveen in Nederlandse dienst was net niet groot genoeg om de leiderstrui te veroveren. Het geel blijft om de schouders van David de la Cruz van Quick Step-Floors.

Roglic ontsnapte met nog drie kilometer te gaan uit het sterk uitgedunde peloton. Met zijn tijdrijderskwaliteiten wist de 27-jarige renner knap uit de greep van de achtervolgers te blijven.

Michael Matthews won op twee seconden de sprint van het peloton. Giovanni Visconti, Michal Kwiatkowski en Simon Yates maakten de top vijf compleet.

Klimwerk

De 174 kilometer lange rit van San Sebastian naar Bilbao telde twee cols van de tweede categorie. Vier koplopers, Toms Skujins (Cannondale), Maxim Belkov (Katusha), Jonathan Lastra (Caja Rural) en Amaël Moinard (Fra/BMC), konden met een kleine voorsprong aan het klimwerk beginnen.

Op de Alto el Vivero, de laatste hindernis van de dag, werd de kopgroep tot de orde geroepen. Vlak voor de top probeerde George Bennett weg te komen, maar ook de Nieuw-Zeelandse renner van Lotto-Jumbo redde het niet.

In de afdaling wisten snelle mannen als Diego Ulissi en Matthews weer aan te sluiten. Laurens ten Dam hield in de straten van Bilbao het tempo hoog in de hoop dat zijn ploeggenoot Matthews het af zou kunnen maken in de sprint. Op de late uitval van Roglic had hij echter geen antwoord.

De Ronde van Baskenland duurt nog tot en met zaterdag. De koninginnenrit is op vrijdag, de rittenkoers wordt vervolgens afgesloten met een individuele tijdrit.