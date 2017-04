Cocu richt zich met PSV voorlopig op tweede plaats

De club uit Eindhoven leek afgehaakt te zijn in de strijd om de landstitel, maar verkleinde de laatste maanden het gat naar koploper Feyenood tot vijf punten. Tussen PSV en Ajax zitten slechts twee punten.

"In eerste instantie blijven we ons richten op Ajax", zei Cocu woensdag tijdens zijn persconferentie in de aaloop naar de wedstrijd in Enschede. "Zij staan direct boven ons."

De trainer wacht met PSV bovendien nog een directe confrontatie met Ajax op 23 april in het Philips. "De tweede plaats hebben we in eigen hand", besefte Cocu.

Pasveer

Nadat Ajax (thuis tegen AZ) en Feyenoord (thuis tegen Go Ahead Eagles) woensdagavond al in actie komen, treftt PSV donderdag met een nagenoeg fitte selectie FC Twente. Alleen reservedoelman Remko Pasveer en de al langer geblesseerde Ramon Pascal Lundqvist ontbreken in de wedstrijd tegen de Tukkers.

Cocu moet daardoor weer harde keuzes maken. De afgelopen wedstrijden zette hij tweevoudig Oranje-international Bart Ramselaar op de bank.

"Ik vind dat heel veel spelers het verdienen om te spelen, maar dit zijn de wetten van het topvoetbal. Op een aantal plaatsen zit er weinig verschil tussen de spelers. Wij kijken daarom iedere wedstrijd welk team het beste opgewassen is tegen de aanstaande tegenstander."

FC Twente en PSV trappen donderdagavond om 20.45 uur af in de Grolsch Veste. Het duel staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.