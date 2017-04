KNVB-voorzitter Van Praag herkozen in uitvoerend comité UEFA

36 van de 55 stemgerechtigde bonden steunden de 69-jarige Van Praag. In totaal waren er elf kandidaten voor acht beschikbare plaatsen in het zestienkoppige comité, dat het hoogste bestuursorgaan is van de Europese voetbalbond.

Door zijn herverkiezing gaat de 69-jarige Van Praag nog vier jaar door in het comité, waar hij al sinds 2009 deel van uitmaakt.

Vorig jaar hoopte de Amsterdammer nog op de hoogste positie binnen de UEFA. Hij verloor toen de strijd om het voorzitterschap van de Sloveen Aleksander Ceferin. Eerder deed Van Praag tevergeefs een gooi naar het voorzitterschap van de FIFA.

Niet verrast

Van Praag hield al sterk rekening met een nieuwe termijn in het comité. "Ik ben hier blij mee, natuurlijk. Maar ik ben niet verrast. Ik rekende op voldoende steun om mijn werk hier voort te zetten", aldus Van Praag kort na zijn herverkiezing in Helsinki.

De KNVB-voorzitter benadrukt dat het van groot belang is voor het Nederlands voetbal dat ons land vertegenwoordigd blijft binnen het comité.

"Onze stem moet op het hoogste niveau gehoord blijven in Europa. Niet om alleen maar voor onze eigen belangen op te komen, maar ook voor het belang van het internationale voetbal. We willen mee blijven doen, zowel voetballend als besturend."

Laatste termijn

Naast Van Praag kregen Zbigniew Boniek (Polen), John Delaney (Ierland), David Gill (Engeland), Reinhard Grindel (Duitsland), Karl-Erik Nilsson (Zweden), Michele Uva (Italië) en Servet Yardimci (Turkije) een plaats in het uitvoerend comité. Van Praag en Gill werden herkozen, de andere zes bestuurders zijn nieuw.

Het wordt de laatste termijn van Van Praag. De bonden stemden woensdag allemaal in met een hervormingsplan van de UEFA. Eén van de nieuwe punten is dat bestuurders maximaal drie termijnen van vier jaar hun functie mogen uitoefenen. Daardoor moet Nederland in 2021 met een andere kandidaat komen.