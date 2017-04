Ceferin spreekt zich opnieuw fel uit tegen mogelijke Super League

De Sloveen is niet van plan om zich "te laten chanteren" door de topclubs in Europa. ''Geld zal niet regeren'', aldus Ceferin in de Finse hoofdstad. ''Ik zou tegen sommige clubs willen zeggen: er komt geen gesloten competitie. Het ligt totaal niet in lijn met onze waardes en ideeën.''

Verschillende topclubs uit Engeland, Duitsland, Spanje en Italië zouden eind vorig jaar gesproken hebben over de oprichting van een Europese topcompetitie. Een zogeheten 'Super League' die op den duur de Champions League moet vervangen.

Het zou de clubs een doorn in het oog zijn dat ze zich moeten kwalificeren voor het miljoenenbal en het dus riskeren veel inkomsten mis te lopen. Een Super League zou volgens de clubs een beter alternatief zijn, maar Ceferin liet al meermaals weten daar niets in te zien.

Woensdag zei Ceferin dat hij samen met clubs, competitiebazen en spelers een strategie wil ontwikkelen om het voetbal verder te verbeteren. Alle 55 bij de UEFA aangesloten voetbalbonden stemden op het congres in met het hervormingsplan, dat op 1 juli ingaat.

Verschillen rectificeren

Belangrijkste argeument van Ceferin tegen de komst van een Super League is dat hij juist wil dat de verschillen in het internationale voetbal kleiner worden.

''Tegen sommige competities zou ik willen zeggen: we zullen nooit toegeven aan hen die denken kleinere competities te kunnen manipuleren. We zullen samenwerken om de grote verschillen die er in het voetbal zijn te rectificeren", aldus Ceferin, die in september werd verkozen tot nieuwe voorzitter.

"Deze veranderingen zijn van essentieel belang als we ons imago willen oppoetsen en willen winnen aan geloofwaardigheid en respect."

Ceferin maakte verder bekend dat alle bij de UEFA aangesloten voetbalbonden 1 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Het UEFA-congres in Helsinki duurt nog de hele woensdag. Aan het begin van de middag werd Michael van Praag herkozen in het uitvoerend comité.