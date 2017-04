Marhinde Verkerk mist EK door schouderblessure

Verkerk liep drie weken geleden een scheurtje in een schouderblad op tijdens de finale van de Grand Slam in Baku. Ze verloor die eindstrijd in de klasse tot 78 kilogram van haar landgenote Guusje Steenhuis.

De 31-jarige Verkerk, wereldkampioene in 2009, kan de komende tijd wel trainen, maar het zal nog ruim een maand duren voordat ze weer in wedstrijden kan uitkomen. "Gelukkig hoef ik niet onder het mes. Ik hoop in mei weer een toernooi te kunnen doen'', zegt Verkerk op haar website.

"Mijn schouders krijgen nu een aangepast programma. Het herstel gaat goed, maar mijn geduld wordt wederom op de proef gest."

Boedapest

Twee jaar geleden werd de EK ook in Baku gehouden en toen pakte de Rotterdamse, die uitkomt in de klasse tot 78 kilogram de titel in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Hoogtepunt dit jaar moet voor Verkerk de WK in Boedapest worden. Dat toernooi begint op 28 augustus en Verkerk zal op 2 september op de mat staan in de Hongaarse hoofdstad.