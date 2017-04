Van Bronckhorst en Kuijt spreken van terechte nederlaag tegen Ajax

"We begonnen heel moeizaam en zaten in de eerste helft totaal niet in de wedstrijd. We mochten van geluk spreken dat we in de rust slechts met 2-0 achter stonden", constateerde de coach na afloop tegen FOX Sports.

Feyenoord keek na 53 seconden al tegen een achterstand aan in de Arena. Lasse Schöne schoot een vrije trap via de onderkant van de lat onberispelijk achter doelman Brad Jones.

"Bij zo'n snelle achterstand in Amsterdam weet je dat het heel moeilijk gaat worden", erkende Van Bronckhorst. "Ons plan kon direct de prullenbak in. Dat was al een tik en even later viel Nicolai Jörgensen ook nog uit."

Na 36 minuten verdubbelde David Neres de score in de Arena. Feyenoord kwam er ook in de tweede helft niet meer echt aan te pas en mocht blij zijn dat het lang bij 2-0 bleef. De Rotterdammers tekenden zelfs nog in blessuretijd voor de aansluitingstreffer, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind.

"Die 2-1 viel helaas te laat om nog iets uit de wedstrijd te halen", besefte Van Bronckhorst. "De jongens hebben er alles aan gedaan, maar dat was vandaag niet genoeg. We hebben vooral voetballend te weinig gebracht. Ajax heeft verdiend gewonnen."

Kuijt

Dirk Kuijt sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "Het was gewoon niet goed genoeg vandaag bij ons, we hebben terecht verloren. Dit is heel teleurstellend, maar ook dat hoort bij voetbal", aldus de 36-jarige aanvoerder bij FOX Sports.

"De manier waarop we aan de wedstrijd begonnen en hoe we achterkwamen, heeft ons absoluut niet geholpen. Ik kan er wel een heel lang verhaal van maken en zoeken naar allerlei redenen, maar het was gewoon niet goed genoeg. Dit was absoluut niet wat we hadden gehoopt en verwacht. Ik ben er doodziek van.''

Met nog zes duels te gaan, heeft Feyenoord nog een voorsprong van drie punten op Ajax. PSV staat derde en heeft vijf punten minder dan de Rotterdammers.

