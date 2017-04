Real en Barcelona maken geen fout, geen winnaar bij Napoli-Juventus

Real kwam tegen Alaves na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Karim Benzema.

De 'Koninklijke' hield het vervolgens heel lang spannend, maar in de laatste vijf minuten van de eenzijdige wedstrijd loodsten Isco en Nacho Fernandez Real alsnog in veilige haven.

Barcelona had het een stuk lastiger met Granada. Luis Suarez zette de Catalanen vlak voor rust op voorsprong, maar in de openingsfase van de tweede helft bracht Jeremie Boga Granada verrassend op gelijke hoogte.

Barcelona stelde in de laatste 25 minuten van het vermakelijke duel alsnog de overwinning veilig. Eerst was het invaller Francisco Alcacer die de verlossende 1-2 maakte, waarna Ivan Rakitic en Neymar de wedstrijd in het slot gooiden.

Daardoor blijft het gat tussen Real en Barcelona twee punten in het voordeel van de ploeg van trainer Zinedine Zidane, die bovendien een duel minder heeft gespeeld.

Sevilla

Sevilla verspeelde zondag wel dure punten. De equipe van coach Jorge Sampaoli kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Sporting Gijon.

Door de remise raakte Sevilla de derde plaats op de ranglijst kwijt aan Atletico Madrid, dat zaterdag met 0-2 zegevierde bij Malaga. Atletico heeft evenveel punten, maar een iets beter onderling resultaat.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

Napoli-Juventus

De topper in de Serie A tussen Napoli en Juventus leverde geen winnaar op. De nummers drie en één in de stand speelden met 1-1 gelijk.

AS Roma, tweede op de ranglijst, had zaterdag Empoli al met 2-0 verslagen en staat nu nog zes punten achter op Juventus.

De regerend landskampioen nam al snel de leiding bij Napoli. Sami Khedira schoot de bal in de zevende minuut achter keeper Rafael.

In de tweede helft kwam de gelijkmaker op naam van Marek Hamsik. De Slowaak kreeg de bal na een knappe pass van Dries Mertens, die zelf even later dicht bij het winnende doelpunt was.

Juventus bleef echter overeind en houdt een voorsprong van tien punten op Napoli.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A