Real boekt ruime zege op Alaves, remise invaller Memphis met Lyon

Karim Benzema opende na iets meer dan een half uur de score voor Real. De Fransman schoot raak na goed voorbereidend werk van Daniel Carvajal.

In de slotfase stelde 'De Koninklijke' de drie punten veilig. Isco zorgde vijf minuten voor tijd voor de tweede treffer en Nacho bepaalde even later de eindstand.

Door de overwinning verstevigt Real de koppositie in de Primera Division. De ploeg van coach Zinedine Zidane heeft vijf punten voorsprong op nummer twee FC Barcelona, dat om 20.45 uur nog op bezoek gaat bij Granada.

Eerder op de dag speelde Sevilla thuis met 0-0 gelijk tegen Sporting Gijon. De Andalusische formatie liet voor de vierde keer op rij punten liggen in de competitie.

Door de remise raakt Sevilla de derde plaats in de Primera Division kwijt aan Atletico Madrid, dat zaterdag met 0-2 won bij Malaga. De ploeg van coach Diego Simeone heeft evenveel punten, maar een iets beter onderling resultaat.

Memphis

In Frankrijk moest Memphis zich bij Olympique Lyon op bezoek in Rennes tevredenstellen met een plek op de reservebank. De oud-PSV'er kwam na zeventig minuten als invaller in het veld.

De thuisploeg stond al na vijf minuten met een man minder op het veld. Rami Bensebaini werd na een overtreding uit het veld gestuurd. Alexandre Lacazette verzuimde Lyon echter vanaf elf meter op voorsprong te zetten.

Vlak na rust zette Maxwell Cornet de gasten alsnog op voorsprong, waarna Lyon de zege beet leek te hebben. Ndombe Mubele redde in de slotfase alsnog een punt voor Rennes.

