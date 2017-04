'Vorm Lars Boom is beter dan zijn uitslagen doen vermoeden'

"Zijn uitslagen zijn tot nu toe gewoon niet goed, maar ik heb het idee dat de vorm van Lars beter is dan zijn uitslagen laten zien", aldus ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport voor de start van de Ronde in Antwerpen.

Boom keerde afgelopen winter na een uitstapje van twee jaar bij Astana terug op het oude nest en hij sprak direct uit dat hij bij Lotto-Jumbo voor een zege in een 'monument' wilde gaan.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix van volgende week zondag zijn de beste kansen op succes voor de Nederlander, maar succes was de afgelopen weken ver weg.

Boom finishte niet in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne en vorige week werd hij 79e in Dwars door Vlaanderen, 96e in E3 Harelbeke en 95e in Gent-Wevelgem.

Positiespel

"Het moet inderdaad vandaag en volgende week gebeuren", stelt Boom bij de presentatie van de ploegen op afgeladen Grote Markt in Antwerpen. "Dit is een van de mooiste koersen van het jaar, dus ik kijk ernaar uit om lekker te koersen."

"Ik denk dat de vorm eraan komt. Ik verwacht dat de vorm zeker beter is dan dat ik tot nu toe heb laten zien. Het is ook een beetje een positiespel in het peloton en dat moet vandaag beter dan vorige week."

Verhoeven houdt zich ook vast aan wat Boom vorig jaar liet zien in 'Vlaanderens Mooiste'. De voormalig wereldkampioen veldrijden kwam ondanks drie lekke banden tijdens de koers als elfde over de streep in Oudenaarde.

"Gezien het wedstrijdbeeld was hij toen heel sterk", zegt Verhoeven. "Als hij vandaag dat niveau kan halen, dan doet hij mee voor in ieder geval een top tien-plaats."

Topfavorieten

De ploegleider van Lotto-Jumbo weet echter ook dat er met Peter Sagan - de winnaar van vorig jaar - en Greg Van Avermaet - dit jaar al winnaar van de Omloop, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem - twee absolute topfavorieten zijn en dat Boom die renners in een rechtstreeks gevecht niet gaat kloppen.

"Wij hebben een goede kern van renners die bij de eerste veertig kunnen zitten, maar die net niet absolute top zijn", aldus Verhoeven. "Maar dat geldt voor alle ploegen behalve BMC, Quick-Step en Bora. Ons plan zal dus niet veel afwijken van dat van pak 'm beet Lotto Soudal."

Dat plan is volgens de ploegleider om al eerder dan de absolute finale een aanval te plaatsen.

"De tendens die je dit jaar ziet is dat er al ver voor de finish aangevallen wordt, zodat goede renners naar voren worden geschoven. De hoop is dat zij op die manier de echte toppers voor zijn en dat toch mee kunnen doen in de finale. Daarom belooft de Ronde een open koers te worden."